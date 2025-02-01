وصول الطائرة السعودية الـ 55 لمطار العريش لإغاثة غزة

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55، إلى مطار العريش، الجمعة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

والطائرة الإغاثية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية "الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم".

فيما أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، في منشور على موقعها على منصة "إكس"، وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 55، إلى مطار العريش الدولي، تحمل على متنها مواد إيوائية وغذائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.