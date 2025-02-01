وكيل تعليم الغربية يناقش استعدادات الفصل الدراسي الثاني وخطة تدريبات مشروع التعليم من أجل الغد

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، اجتماعا، لمناقشة الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 – 2025.

يأتي ذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية العشر، وفتوح شوشة، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، والمكتب الفني لوكيل الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات نجاح العملية التعليمية، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف المتابعات الميدانية، والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري عموم المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، والمتابعة، والمراحل، والتوجيهات.

كما أشار وكيل الوزارة إلى الانتهاء من إجراءات الندب اللازمة لسد العجز للحالات الطارئة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والاشراف على جميع المدرسين بالمدارس.



كما وجه وكيل الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب، والتاكيد على توافر وسائل الأمن والسلامة وصلاحيتها.

على صعيد متصل، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا آخر، بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، ومدير إدارة التدريب بالمديرية، ومدير التعليم الابتدائي بالمديرية، ورؤساء أقسام التدريب، ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية العشر، بقاعة التنمية المهنية بطنطا، لمناقشة خطة تنفيذ تدريبات مشروع "التعليم من أجل الغد".

وخلال الاجتماع، تناول وكيل الوزارة عددا من النقاط، كان من أهمها، كيفية اختيار المستهدفين من معلمي المرحلة الابتدائية فقط، ومتابعة تسجيل البيانات، مؤكدا اختيار أفضل المدربين وتجهيز القاعات التدريبية، والخامات اللازمة للتدريب.