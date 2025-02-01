 صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام زد في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام زد في الدوري

بورسعيد-إيهاب أبو المعاطي
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 3:14 م | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 3:14 م

أعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري، تشكيل الفريق البورسعيدي لمباراة زد، اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش، عمرو سعداوي.

خط الوسط: حسن علي، سامادو اتدجيكو، محمود حماده.

خط الهجوم: كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن   .

بينما ضمت قائمة البدلاء:

محمود جاد، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، أحمد القرموطي، سمير فكري، بابا بادجي.


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