صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام زد في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني للمصري، تشكيل الفريق البورسعيدي لمباراة زد، اليوم السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ11 بالدوري الممتاز.
وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي.
خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، محمد دبش، عمرو سعداوي.
خط الوسط: حسن علي، سامادو اتدجيكو، محمود حماده.
خط الهجوم: كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن .
بينما ضمت قائمة البدلاء:
محمود جاد، باهر المحمدي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف، أحمد القرموطي، سمير فكري، بابا بادجي.