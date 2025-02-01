جوارديولا يشكو من أزمة إنجليزية مزمنة قبل مواجهة ريال مدريد

اشتكى المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا الجمعة من أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "تحدد دائما المباريات الأصعب" للفرق المتنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يستضيف نيوكاسل بين المباراتين ضد ريال مدريد الإسباني في ملحق ثمن النهائي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "عادة في الدوري الإنجليزي الممتاز فإنهم يضعون دائما جداول زمنية صعبة للفرق المشاركة في المسابقات الأوروبية".

وأضاف "لقد برمجوا أصعب المباريات لأن من الصعب اللعب ضد ريال مدريد أو بايرن ميونيخ (الالماني)، لكن المشكلة هي أن بينهما سنواجه نيوكاسل".

ويستضيف مانشستر سيتي، بطل الموسم قبل الماضي، منافسه ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب الملحق في 11 فبراير المقبل، قبل أن يسافر إلى مدريد لخوض مباراة الإياب بعد أسبوع في 19 من نفس الشهر.

وتأتي مواجهة النادي الملكي في منتصف قائمة مباريات كثيرة جدا في الدوري الممتاز، حيث يسافر أبطال إنجلترا في الاعوام الاربعة الاخيرة إلى لندن لمواجهة أرسنال الثاني الأحد، قبل استقبال نيوكاسل الخامس في 15 فبراير ثم ليفربول المتصدر في 23 منه.

ويتضمن هذا البرنامج أيضًا مباراة في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليتون أورينت (المستوى الثالث) السبت المقبل، قبل مباراة ذهاب الملحق مباشرة.

وردا على سؤال عما إذا كان أبطال الدوري يستحقون المزيد من الدعم من المسؤولين عن الرابطة بخصوص الروزنامة، رد جوارديولا بغضب: "تسألني هذا السؤال السخيف بعد كل هذه السنوات؟ هيا، لا تطلبوا مني أن أقول شيئا وقحا".

وأضاف "لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو لسنوات عديدة. أتذكر أن السير الاسكتلندي أليكس فيرجسون والمدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد السابق البرتغالي جوزيه مورينيو و(المدرب السابق لأرسنال الفرنسي) أرسين فينجر كانوا يشكون بالطريقة نفسها".

وتابع "أنا لا أشتكي لأننا فزنا بالثلاثية وحققنا نجاحًا لا يصدق بإنجازنا ذلك. أود (المزيد من الوقت) بالتأكيد. ولكن إذا لم يعجبك الأمر، فانتقل إلى بلد آخر، ولا تكن مدربًا لمانشستر سيتي".