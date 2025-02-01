هنا الزاهد تكشف كواليس إقامة جبرية: بكيت كأني قاتلة بسبب هذا المشهد واستعنت بطبيب نفسي

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن كواليس مسلسلها «إقامة جبرية» الذي يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات، ذاكرة أنها ذهبت إلى طبيب نفسي من أجل الإلمام بشخصية «سلمى».

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»: «ذهبت لطبيب نفسي لأفهم دوافعها، وجلست معه عدة مرات وحكيت له قصة المسلسل كاملة، واشتغلت على الدور».

وأشارت إلى أن اعتقاد بعض المشاهدين بوجود لبس في أحداث المسلسل و «سلمى» لم تقتل هؤلاء الأشخاص في المسلسل، قائلة: «أسمع الجمهور يقول إن الدكتورة هي المريضة أو أن شرنوبي هو المريض، لكن لن أكشف عن تفاصيل حتى لا أحرق الأحداث؛ لكن هناك جرائم».

ذكرت أن مشهد وقوفها أمام المرآة بعد أن قتلت زوجها الأول «سيف» في الحلقة الأولى من أصعب المشاهد التي مرت عليها في المسلسل، ولا سيما بعدما رأت في تلك اللحظة حفل خطوبة، لتنهال بعدها في البكاء على قتيلها الذي أحبته.

وتابعت حديثها: «المخرج قال (كات) وأنا فضلت مكملة عياط كأني فعلا قاتلة واحد وقعدت أكمل لغاية ما ثراء جبيل قعدت تهديني كنت منهارة كأني بجد عاملة جريمة كانت حاسة المشهد أوي».

وأضافت أن هناك مشاهد صعبة أخرى جمعتها بالفنانة صابرين -التي تجسد دور الطبيبة النفسية- مثل مشهد شرحها للجرائم التي ارتكبتها، ومشهد آخر لم يعرض بعد، تسبب في خوف صابرين منها في الحقيقة، لتقول لها: «حسيت فعلا أنكِ مجنونة وخفت منكِ جدًا، واتخضيت جدًا».