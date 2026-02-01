سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصلت فعاليات مبادرة "خيوط الهوية" ببيت ثقافة أخميم، والتي تأتي ضمن برامج وزارة الثقافة، وتنظمها هيئة قصور الثقافة، بمحافظة سوهاج في إطار الأنشطة المقدمة لأبناء محافظات الصعيد.

وشهد اليوم الثاني من المبادرة تدريبات عملية مكثفة خلال ورشتي "التطريز الفلاحي" للمدربة غادة أحمد، و"فن التلي" للمدربة عفاف صلاح الدين، شملت التعريف بكيفية اختيار الخيوط وتنسيق ألوانها، مع توضيح مراحل تنفيذ القطع الفنية.

وعبرت المشاركات عن سعادتهن بنتائج التدريب، فيما أشادت الدكتورة دينا هويدي خلال تفقدها للورشتين بالجهود المبذولة، مؤكدة حرص المتدربات على التعلم وتحسين مهاراتهن.

وتنفذ المبادرة من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة سوهاج بإدارة أحمد فتحي.

وتستهدف المبادرة تدريب 60 فتاة وسيدة على مدار 3 أشهر، بهدف تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، والحفاظ على التراث الحرفي ونقله للأجيال الجديدة.

وتستمر المرحلة الأولى حتى الأربعاء 28 فبراير، بمشاركة 20 متدربة، على أن تختتم الفعاليات بتكريم المشاركات وإقامة معرض فني للقطع الناتجة عن الورشتين.