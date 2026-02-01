إقبال كبير من القراء على لقاءات الكتّاب بجناح دار الشروق

تتواصل حالة النشاط والزخم الكبير بجناح دار الشروق رقم B 28 بقاعة 2، فى معرض القاهرة للكتاب، حيث نشهد الإقبال الكبير من قراء المعرض على جناح الدار، منذ الساعات الأولى فى اليوم، مع اهتمام كبير بالإصدارات المختلفة لدار الشروق.

ويشهد الجناح إقبالًا مستمرًا من القراء للقاء كتّاب دار الشروق، حيث وقعت الكاتبة والروائية بدرية البشر أحدث روايتها «سر الزعفرانة»، والصادر عن دار الشروق، وذلك الخميس الماضى، وحرص العديد من محبى وقراء بدرية البشر على التواجد بجناح الدار من أجل الحصول على التوقيع على الرواية، والتقاط الصور التذكارية، والتحدث مع الكاتبة حول الرواية.

كما حرص عدد من الكتاب على التواجد، من بينهم السيناريست يوسف معاطى، والذى حرص على النقاش مع بدرية البشر حول الرواية، وحول كتابتها بشكل عام.

و«سر الزعفرانة» تنبض بروح أنثوية آسرة، وهى رحلة استثنائية عبر عوالم تمزج البادية بالمدينة، وترتسم أحلامها فى عمق الذاكرة المحلية. فى مجالس النساء العفوية، تفوح رائحة الزعفران، وتتوالد القصص وتتجسد الذاكرة، وتكشف أسرار الحياة والموت، لكن؛ هل كل ما تراه طفلة حقيقة أم أن الذاكرة والمخيلة ترويان فى نسيج هذا السر؟

كما وقع الكاتب والروائى هيثم دبور أعماله المختلفة، والصادرة عن دار الشروق، ضمن لقاء مؤلف الذى تنظمه الدار خلال فعاليات المعرض. والأعمال هى روايات: «حظر نشر»، «صليب موسى»، وأحدث أعماله «كعبة المجاذيب»، وذلك وسط أجواء جميلة من محبى هيثم دبور وقرائه الذين حرصوا على أخذ توقيعه، والتقاط الصور التذكارية معه.

ووقعت الكاتبة الدكتورة غادة لبيب، أحدث أعمالها كتاب «تحت سطح العالم.. ستون يومًا فى أستراليا»، والصادر عن دار الشروق، وذلك بجناح دار الشروق، ضمن لقاء مؤلف الذى تنظمه الدار خلال فعاليات المعرض.

وحرص محبو وقراء الدكتورة غادة لبيب على الحضور لجناح الدار فى أثناء اللقاء، لتوقيع نسخهم من الكتاب، والتقاط الصور التذكارية معها أيضًا.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب لعام 2026 افتتحت يوم 21 من يناير، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء 3 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافى وفكرى متنوع.

وقد اختير الأديب العالمى نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة، تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره فى إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيى الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة فى وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعى.