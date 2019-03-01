عطل جديد وسلسلة جديدة من أعطال فنية في طائرات الأسطول الحكومي الألماني، والتي تضع المسؤولين الحكوميين في موقف حرج أمام مثل تلك هذه المواقف، الأعطال طالت كبار رجال الحكومة كما حدث مع أنجيلا ميركل، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وأحدثهم وزير الخارجية هيكو ماس

وترصد الشروق أبرز أعطال الطائرات مع المسؤولين الحكوميين..

وزير الخارجية:

أمس الخميس، كان وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، على موعد جديد مع عطل فني بطائرته الحكومية، لينضم إلى سلسلة الأعطال الحكومية، وتأخرت عودته إلى بلاده عقب انتهاء رحلته إلى مالي، واعتبرت طائرته غير آمنة للطيران.

تأخر الطائرة ناجم عن تسرب هيدروليكي في الطائرة التابع للقوات الجوية الألمانية، وهي من طراز "إيرباص إيه 319"، واضطر الوزير والوفد المرافق له قضاء الليلة الماضية في العاصمة المالية باماكو.

هيكو ماس كان في ختام جولته الخارجية في غرب إفريقيا والتي شملت دولا "سيراليون وبوركينا فاسو ومالي".

المستشارة الألمانية:

في نوفمبر 2018، غابت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن افتتاح قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بسبب العطل الفني الذي أصاب طائرتها من طراز "إيرباص إيه 340-300"، وتضطر للهبوط الاضطراري في مدينة كولونيا الألمانية.

واضطر طاقم الطيران، إلى الهبوط الاضطراري وعدم استكمال الرحلة، بعد تعطل نظام الاتصالات على الطائرة، وأُجبر على الهبوط باستخدام هاتف متصل بالقمر الصناعي على متن الطائرة.

واستكملت المستشارة الألمانية ومعها وزير المالية أولاف شولتس، رحلتهما صباح اليوم التالي متجهين إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، إلا أنهم غابوا عن افتتاح القمة.

الرئيس الألماني:

نهاية شهر يناير الماضي، تعرضت الطائرة الرئاسية "تيودور هويس" التي حملت الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، خلال زيارته إلى أثيوبيا، واضطر للبقاء في في فندق الضيافة في أديس أبابا، لساعات طويلة حتى إنهاء إصلاح المشكلة الفنية بالطائرة.

وتعد طائرة "تيودور هويس" هي الطائرة الرئاسية الثانية وجاء استخدامها بسبب تعطل الطائرة الرئاسية الأولى "كونراد آدناوار" وبقائها في ورشة التصليح.

وتعطلت الطائرة الرئاسية بعد وقوع مشكلة في آلية الحفاظ على الضغط داخل الطائرة وتم معالجتها في العاصمة الأثيوبية ثم حملت الطائرة الرئيس والوفد المرافق إلى ألمانيا.

وزير شؤون التعاون الاقتصادي:

في أوائل شهر يناير 2019، تعرضت طائرة اضطر وزير شؤون التعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر، إلى قطع جولته الإفريقية، بعد تعطل طائرته الحكومية في مالاوي ومنعته من استكمال رحلته الأفريقية بعدما كان من المقرر أن يتوجه إلى زامبيا.

وألغى مكتب الوزير لقائه مع رئيس زامبيا إدجار لونجو، بسبب عطل في محرك طائرته الأيمن واستغراق عملية إصلاحها يومين.

وزير المالية الألماني:

في أكتوبر 2018، تعرض وزير المالية الألماني أولاف شولتس، لموقف محرج بعد اكتشاف تأكل أسلاك طائرته في أندونيسيا بسبب الفئران، وذلك خلال حضوره مؤتمر صندوق النقد الدولي في مقاطعة بالي.

وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية، أن الفئران قرضت أسلاك الطائرة مما أدى إلى تعطلها، واضطر الوزير إلى حجز رحلة عودة إلى ألمانيا على متن إحدى شركات الطيران.

وزير الخارجية الألماني:

أعطال طائرات الحكومة الألمانية ليس بجديد والحوادث المتكررة ليست حديثة، إذ وقعت حادثة مشابه عام 2014 في شهر مارس، مع وزير الخارجية السابق والرئيس الألماني الحالي فرانك فالتر شتاينماير، خلال جولته الأفريقية في إثيوبيا.

وقطع وقتها شتاينماير جولته الأفريقية، إذ كان من المقرر أن يتجه إلى تنزانيا، في المحطة الثانية من جولته، بعد تصاعد الأدخنة من الطائرة الحكومية، واضطر الوزير ووفده المرافق لقضاء عدة ساعات في أحد الفنادق في العاصمة أديس أبابا.