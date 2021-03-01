الاحتلال الإسرائيلي يجبر 3 فلسطينيين على هدم ممتلكاتهم بالقدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين مواطنين مقدسيين على هدم منشأتهم التجارية الواقعة في المنطقة الصناعية شمال القدس، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة في حال هدمها الاحتلال.

كما أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، المقدسي نضال محمد السلايمة، على هدم منزله في حي واد قدوم من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق آخر، اختطف مستعربون، مساء اليوم، 3 شبان من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، بينهم شقيقان.

وقال الناشط محمد حجازي لـ"وفا" إن مستعربين بمساندة من جيش الاحتلال اختطفوا الشقيقين أحمد وعبد الله نبيل بدر، والشاب خالد بدر، بالقرب من الجدار الفاصل في أبو ديس.