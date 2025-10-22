نزاع ضريبي في البرازيل يضغط على أرباح نتفليكس رغم نمو إيراداتها بنسبة 17%

أعلنت شركة البث الأمريكية نتفليكس، يوم الثلاثاء، أن إيراداتها واصلت النمو بوتيرة سريعة خلال الربع الثالث من العام، رغم أن نزاعًا ضريبيا في البرازيل أثر سلبا على أرباحها الفصلية.

وسجلت الشركة إيرادات قدرها 51ر11 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع توقف نتفليكس عن الكشف عن عدد المشتركين، أصبحت الإيرادات المؤشر الرئيسي لأداء أعمالها.

أما الأرباح لكل سهم فبلغت 87ر5 دولار، أي أقل بنحو دولار واحد من توقعات المحللين، ما أدى إلى تراجع أسهم الشركة بنحو 5% في التداولات اللاحقة لإغلاق السوق.

وأوضحت نتفليكس أن هذا النقص في الأرباح يعود إلى نزاع ضريبي قائم مع السلطات البرازيلية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها لا تتوقع أن يؤثر هذا النزاع على نتائجها المستقبلية.

وبشكل عام، ارتفع صافي الأرباح بنسبة تقارب 8% على أساس سنوي ليصل إلى 55ر2 مليار دولار.

وأنهت نتفليكس العام الماضي بعدد 6ر301 مليون أسرة مشتركة في خدماتها حول العالم.