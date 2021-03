حصدت النجمة العالمية كاثرين أوهارا على جائزة جولدن كأفضل ممثلة في مسلسل درامي كوميدي أو موسيقي، عن دورها في مسلسل " Schitt’s Creek"، بعد منافستها على تلك الفئة مع كل من ليلي كولينز عن مسلسل " Emily in Paris"، وكالي كوكو عن مسلسل " The Flight Attendant"، وإيلي فانينج عن مسلسل " The Great"، وجان ليفي عن مسلسل " Zoey’s Extraordinary Playlist".

يقام الآن الحفل الإفتراضي الأول لجوائز "جولدن جلوب ٢٠٢١" في دورته الـ 78، والمُذاع مباشرة على شبكة "NBC" و "Dubai One"، وتقدمه كل من الممثلة الكوميدية تينا فاي وإيمي بولر، من مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا العالمية.

وتضم قائمة الأعمال المُرشحة للفوز منافسة قوية بين المخرجين الكبار، وتربع الأعمال النسائية لأول مرة على عرض قائمة المخرجات، وتتضمن قائمة الأفلام "مانك" الأكثر ترشحا بين الأعمال السينمائية، إلى جانب استحواذ "نتفليكس" على فئتي الأعمال التلفزيونية والسينمائية وحصدها 42 ترشيحاً، فيما يشهد الحفل ترشيح الراحل تشادويك بوسمان لأول جائزة جولدن جلوب بعد وفاته.