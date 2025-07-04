عبّر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول، عن حزنه العميق وصدمته الكبيرة بعد فاجعة وفاة زميله في الريدز ديوجو جوتا وشقيقه في حادث مأساوي في إسبانيا.

وقال فان دايك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" يا رجل، لا أصدق ما حدث، ولا أريد أن أصدق، أشعر بصدمة تامة وحزن لا يوصف، يا له من إنسان! ويا له من لاعب! لكن قبل كل شيء، يا له من أب وزوج لا يُعوّض."

وأضاف:" لقد كنت تعني لنا الكثير، وستظل كذلك دائمًا، من الصعب تخيّل أن تفقد عائلة شخصين، زوجًا، وأبًا في آنٍ واحد، إنه أمر قاسٍ، قلبي ينكسر على أسرتك الجميلة، وعلى أطفالك."

وتابع مدافع ليفربول:" أعدك بأنه في هذه الأوقات العصيبة وما بعدها، سنبقى دائمًا إلى جانب عائلتك، لقد كنت بطلًا حقيقيًا، وستظل الرقم 20 إلى الأبد، كان شرفًا لي أن أقف إلى جانبك على أرض الملعب، وأن أكون صديقك خارجه."

واختتم فان دايك رسالته بكلمات وداع مؤثرة قال فيها:" سوف نفتقدك إلى أبعد حد، ولن ننساك أبدًا، إرثك سيبقى حيًا، وسنحرص على ذلك، ارقدا في سلام أبدي، يا ديوجو وأندريه."