 إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين في حادث غرق قارب قبالة السواحل اليونانية - بوابة الشروق
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إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين في حادث غرق قارب قبالة السواحل اليونانية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 7:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 7:20 م

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 4 فلسطينيين، وانتشال جثتين، وبقاء مهاجر في عداد المفقودين، كانوا على متن القارب الذي غرق صباحا، قبالة السواحل اليونانية.

وأوضحت الوزارة على لسان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، أنه ووفقا للمعلومات الرسمية المتوفرة لدى سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، فإن 27 مهاجرا كانوا على متن القارب، حيث تم إنقاذ 24 منهم، من بينهم 4 فلسطينيين.

وأضاف الديك أن سفارتنا تتابع مع السلطات اليونانية المختصة، لمعرفة مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالجثتين اللتين انتشلتا والمفقود، وستعلن عن أي معلومات جديدة بالخصوص.


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