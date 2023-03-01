242 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر

صادق محافظ جنوب سيناء خالد فودة، صدق اليوم الثلاثاء، على 8 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة رأس سدر.

وذكر بيان لمحافظة جنوب سيناء اليوم أن المصادقة جاءت بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، ووفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر علي حمادة أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 242 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.