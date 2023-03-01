جامعة الفيوم تنظم حفل تنصيب اتحاد الطلاب للعام الجامعي الجديد

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل تنصيب الاتحاد للعام الجامعي الذي ينظمه اتحاد الطلاب بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بمختلف كليات الجامعة، ظهر اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

وفي مستهل كلمته توجه أ. د ياسر حتاتة، بالشكر والتقدير لقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على جهوده العظيمة في الإعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية، وترتيب إجراءاتها بشكل منتظم وفي جو يسوده الشفافية والوضوح.

وصرح رئيس جامعة الفيوم، بأن تجربة خوض تلك الانتخابات من أعظم التجارب التي يمر بها الطالب الجامعي، والتي تؤهله لخوض تجاربه الحياتية وتكسبه العديد من المهارات والقدرات المختلفة.

كما أوضح أن إدارة الجامعة بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلاب تسعى إلى تحقيق احتياجات طلاب الجامعة، وحل مشكلاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأشار الدكتور محمد فاروق الخبيري، إلى أن الاشتراك في اتحاد الطلاب تعتبر مهمة ليست سهلة لأنها تعتمد بشكل أساسي على تقديم يد العون، والمساعدة لزملائهم بمختلف كليات الجامعة.

كما أشاد الدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بالطاقة الإيجابية النابعة من مجلس اتحاد الطلاب الحاليين والسابقين.

وأكد أهميتها في خلق روح المحبة والإخاء بين الطلاب بعضهم البعض، والتي تظهر بشكل واضح في جميع الفعاليات التي ينظمها اتحاد طلاب الجامعة.

وقدم الطالب عبد الرحمن الشرقاوي رئيس اتحاد طلاب الجامعة كل الشكر والتقدير لقيادات الجامعة، وعلى رأسهم رئيس الجامعة والسادة النواب على دعمهم الدائم والمستمر لكل الأنشطة الطلابية بالجامعة، معبرًا عن أمانيه بتحقيق كل رغبات ومتطلبات كل طالب وطالبة بجامعة الفيوم.

وفي الختام كرم رئيس الجامعة والنواب، اتحاد الطلاب السابق، والطلاب المثاليين، والطلاب الحاصلين على مراكز أولى في مسابقات الأبحاث الاجتماعية، وتم عمل مراسم تنصيب اتحاد طلاب جامعة الفيوم للعام الجامعي الجاري.