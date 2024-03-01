مروة زكريا تحول الخزف إلى قطع حلي بمقعد قايتباي

تحت عنوان "ارتداء الفن"، تفتتح الخزافة الدكتورة مروة زكريا معرضها بقاعة كرافتاستك للفنون والحرف، بمقعد السلطان قايتباي الأثري، بصحراء المماليك التاريخية، في تمام الساعة الرابعة عصر السبت المقبل.

يتناول المعرض فكرة تحويل التصميمات الفنية إلى حلي خزفية مطعمة بالنحاس يمكن استخدامها للتزين؛ لتصبح قطع مميزة تعبر عن قدرة الإبداع على إضافة لمسات مبتكرة للحياة اليومية، ومنحها روحا خاصة.

يعد المعرض جزء من سلسلة فعاليات تحمل شعار "إلهامهن.. إرث المرأة الفنّي"، وتلقي الضوء على أعمال عدد من المبدعات في مجالات فنية مختلفة، ومنها: معرض للحرف اليدوية، إلى جانب إزاحة الستار عن عمل نحتي بعنوان "توازن مكسور" لكلاوديا فون فونكا، ومعرض تركيبات فنية بعنوان "صحوة القلب" لرنا شلبي، وعرض "سيدات المولوية" للرقص الصوفي.