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أقارب المحتجزين الإسرائيليين ينظمون مسيرة احتجاج إلى القدس

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 8:53 م

واصل اليوم الجمعة أقارب العشرات من المحتجزين الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين لدى مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، مسيرة احتجاجية تستمر لأربعة أيام إلى القدس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن نحو ألف من المتعاطفين ساروا مع أقارب المحتجزين في اليوم الثالث للمسيرة الاحتجاجية.

وقال بيني جانتس، وهو وزير دفاع سابق والعضو الحالي في حكومة الحرب الإسرائيلية، إنه ينبغي بذل كل جهد ممكن لإعادة المحتجزين من إسرائيل إلى ديارهم.

وذكر منظمو الموكب الذين ينتمون لمنتدى عائلات المحتجزين والمفقودين أن جانتس رافق الموكب لبعض الوقت اليوم الجمعة.

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