طالب الإعلامي خالد أبو بكر، بالتوقف عن شرح صفقة رأس الحكمة والتركيز على خطط المستقبل، قائلا: «كفانا شرح لصفقة رأس الحكمة عم عبدو البواب عرف التفاصيل حتة حتة خلاص عرفنا كل حاجة».
وأكد خلال برنامجه «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن شرح الصفقة لم يعد ضروريًا بعد أن أصبح الجميع على دراية بتفاصيلها، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة شرح تفاصيل صفقة رأس الحكمة إلى التركيز على الخطوات التالية.
وطرح «أبو بكر» عدة أسئلة على الحكومة «ما هي الخطة الاقتصادية؟ ما هي سياسة الشهر المقبل والعام القادم؟ ما هي الأولويات في الفترة القادمة؟»، قائلا: «الصفقة خلصت وأخذنا الفلوس والباقي بعد شهرين، ناوين نعمل إيه بقى! إيه اللي هيحصل بعد كدا وسياستنا وأولوياتنا فيها إيه! مش ده بردو الطبيعي!».
وشدد على ضرورة طرح رؤية واضحة للمستقبل تبعث الأمل في النفوس بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، لا سيما في ظل الأزمات الأخيرة التي شهدها المواطن على صعيد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار التي لا تزال تداعياتها مستمرة إلى الآن، داعيا الحكومة إلى تخصيص فقرة لشرح خططها للمستقبل.
وعبر عن تفاؤله بالمستقبل لكنه طالب بوجود خطة واضحة، مقترحا إعادة فتح بطاقات الائتمان (الكريديت كارد) كإجراء من شأنه بث رسالة إيجابية بين المواطنين، قائلا:«عايزين حاجة حلوة فرحوا الناس، إحنا في أيام حلوة وداخلين على أيام متفرجة؛ عايزين كلمتين حلوين من بتوع الجمارك، واحتمال نفتح لكم الكريديت كارت».