طالب الإعلامي خالد أبو بكر، بالتوقف عن شرح صفقة رأس الحكمة والتركيز على خطط المستقبل، قائلا: «كفانا ‏شرح لصفقة رأس الحكمة عم عبدو البواب عرف التفاصيل حتة حتة خلاص عرفنا كل حاجة». ‏

وأكد خلال برنامجه «كل يوم» المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، أن شرح الصفقة لم يعد ضروريًا ‏بعد أن أصبح الجميع على دراية بتفاصيلها، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة شرح تفاصيل صفقة رأس ‏الحكمة إلى التركيز على الخطوات التالية. ‏

وطرح «أبو بكر» عدة أسئلة على الحكومة «ما هي الخطة الاقتصادية؟ ما هي سياسة الشهر المقبل والعام القادم؟ ‏ما هي الأولويات في الفترة القادمة؟»، قائلا: «الصفقة خلصت وأخذنا الفلوس والباقي بعد شهرين، ناوين نعمل إيه ‏بقى! إيه اللي هيحصل بعد كدا وسياستنا وأولوياتنا فيها إيه! مش ده بردو الطبيعي!». ‏

وشدد على ضرورة طرح رؤية واضحة للمستقبل تبعث الأمل في النفوس بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، لا سيما ‏في ظل الأزمات الأخيرة التي شهدها المواطن على صعيد انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع الأسعار التي لا تزال ‏تداعياتها مستمرة إلى الآن، داعيا الحكومة إلى تخصيص فقرة لشرح خططها للمستقبل. ‏

وعبر عن تفاؤله بالمستقبل لكنه طالب بوجود خطة واضحة، مقترحا إعادة فتح بطاقات الائتمان (الكريديت كارد) ‏كإجراء من شأنه بث رسالة إيجابية بين المواطنين، قائلا:«عايزين حاجة حلوة فرحوا الناس، إحنا في أيام حلوة ‏وداخلين على أيام متفرجة؛ عايزين كلمتين حلوين من بتوع الجمارك، واحتمال نفتح لكم الكريديت كارت».‏