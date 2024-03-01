محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يشهدان استلام 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استلام 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجاً؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة بني سويف منذ يناير 2023 وحتى اليوم إلى 48 طنا من لحوم صكوك وزارة الأوقاف.

جاء ذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتوجه الوزير بالتهنئة لكل من ساهم وشارك في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام على إسهاماتهم الفعالة التي ستخفف من الأعباء المعيشية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد أن العمل الصالح ومساعدة الفقراء وفك الكرب عن الناس من أعظم الأعمال شأناً وأجراً عند الله سبحانة وتعالى.

من جانبه، أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف والوزارات الأخرى لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، موجها الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة فى خدمة المجتمع.