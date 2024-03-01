قال محمد الزغبي عم طالبة العريش نيرة صلاح، إن أسرة الفتاة تطالب بتشريح الجثة لبيان السبب الحقيقي لوفاتها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن المستشفى أبلغهم بأن ابنتهم توفيت منتحرة، لكنّها تابع: «نيرة ماتت بالسم وهي صايمة.. أكيد اتحطلها حاجة في العصير».



وأشار إلى أن التقرير ينص على أنها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية دون أن يتضمن أي تفاصيل أخرى.



وشدد على أن أسرة الطالبة الراحلة تتمسك بمعرفة كل التفاصيل والمعلومات عما حدث لابنتهم.



وأثارت وفاة الطالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة، ضجة كبيرة بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة.