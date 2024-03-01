 عم طالبة العريش: نيرة ماتت بالسم وهي صايمة.. أكيد اتحطلها حاجة في العصير - بوابة الشروق
الجمعة 1 مارس 2024 11:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

عم طالبة العريش: نيرة ماتت بالسم وهي صايمة.. أكيد اتحطلها حاجة في العصير

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 10:51 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 10:52 م
قال محمد الزغبي عم طالبة العريش نيرة صلاح، إن أسرة الفتاة تطالب بتشريح الجثة لبيان السبب الحقيقي لوفاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن المستشفى أبلغهم بأن ابنتهم توفيت منتحرة، لكنّها تابع: «نيرة ماتت بالسم وهي صايمة.. أكيد اتحطلها حاجة في العصير».

وأشار إلى أن التقرير ينص على أنها تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية دون أن يتضمن أي تفاصيل أخرى.

وشدد على أن أسرة الطالبة الراحلة تتمسك بمعرفة كل التفاصيل والمعلومات عما حدث لابنتهم.

وأثارت وفاة الطالبة في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة، ضجة كبيرة بعد تعرضها للابتزاز من قبل زميلة هددتها بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك