تمديد اجتماع منظمة التجارة العالمية واحتمال إبرام اتفاق بشأن مصايد الأسماك

اختبر الصراع على قواعد جديدة للتجارة العالمية صبر ومثابرة المفاوضين في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، فيما تؤجل الاختلافات فى الرأى الجلسة الختامية.

وقال مشاركون في المحادثات، إن اتفاقا اتضح بشأن مصايد الأسماك حوالي منتصف اليوم الجمعة، دون مسودة تدعو إلى خفض الدعم الذي يؤدي إلى الصيد الجائر أو القدرات الزائدة.

والهدف هو الحفاظ على مصايد أسماك مستقرة ومستدامة بحيث تزداد الأسماك بصورة طبيعية بقدر ما يتم اصطياده، وألا يتم بناء المزيد من قوارب الصيد أكثر من الحد الضروري.

وكان هناك مطلب كان مقترحا من العديد من الدول لتمديد اتفاق يمنع فرض رسوم ضريبية على النقل الإلكتروني. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منذ 1998 لكنه فى طريقه للانتهاء في العام الجاري ما لم يتم تجديده.

وكان من المقرر في الأساس أن تنعقد الجلسة الختامية للاجتماع أمس الخميس، لكنها أرجئت بصورة متكررة فيما يسعى المفاوضون إلى التوصل لاتفاق. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الختامية حاليا الساعة 2000 بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).