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عادل حسين الشحات جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أهداف وليد سليمان الأفريقية، بهدفه في مرمى يانج أفريكانز.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدف دون رد في المباراة الختامية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

حسين الشحات رفع رصيده من الأهداف في النسخة الجارية من دوري الأبطال إلى الرقم 5، وإلى الرقم 20 بقميص الأهلي في بطولات أندية أفريقيا بشكل عام.

وتساوى الشحات مع وليد سليمان نجم الأهلي السابق في المركز الرابع بقائمة هدافي الفريق في بطولات أفريقيا عبر تاريخه بالرقم 20.

قائمة هدافي الأهلي في بطولات أفريقيا:

محمود الخطيب (37 هدف).

محمد أبو تريكة (32 هدف).

عماد متعب (28 هدف).

وليد سليمان – حسين الشحات (20 هدف).

محمد بركات - فلافيو (18 هدف).

حسام حسن ( 17 هدف).