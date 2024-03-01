قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن غرفة صناعة الدواء بالاتحاد تطالب بتوفير مبلغ ‏‏200 مليون دولار شهريًا، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار سنويًا، لحل أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية جذريًا على ‏مدار العام‎.‎

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، ‏إلى تدبير الحكومة بعض المبالغ من العملة الصعبة لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج والخامات - على استحياء- قبل ‏عقد صفقة رأس الحكمة‎.‎

ولفت إلى أن نقص أي خامة من مدخلات الإنتاج يمنع من إتمام عملية الإنتاج، مشيرا إلى انعكاس ذلك على تعطل ‏المصانع وانتظار الإفراج عن باقي الخامات‎.‎

وأوضح أن صناعة الدواء تختلف عن باقي القطاعات الأخرى، حيث لا يمكن لشركات الأدوية زيادة الأسعار من تلقاء ‏نفسها أو تدبير الدولار من السوق السوداء، منوها أن‎ ‎الدواء في مصر مسعر جبريًا، وبالتالي فأن جميع الشركات ‏ملزمة ببيع الأدوية بسعر محدد‎.‎

وأكد أن شركات الدواء لا تستطيع تدبير الدولار من السوق الموازي على غرار ما حدث بمعظم القطاعات الأخرى، ‏كما أنه لا يمكنها تحمل الغرامات المفروضة على الحاويات أو الأرضيات التي تدفع خلال فترات انتظار الخامات في ‏الجمارك‎.‎

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وحذر من أن بقاء هذه الخامات فترة طويلة في الموانئ يؤثر على عمرها الافتراضي، مما قد يؤدي إلى تلفها، لافتا أن ‏‏«بعضها يتلف أثناء عملية التخزين»، على حد قوله. ‏