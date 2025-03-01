صندوق النقد الدولي يواصل التعاون مع أوكرانيا

اتفق صندوق النقد الدولي وأوكرانيا على الاستمرار في برنامج لمدة أربع سنوات، بقيمة إجمالية تزيد على 15 مليار يورو (5ر15 مليار دولار).

وقال وزير المالية الأوكراني سيرهي مارتشينكو، في بيان إن "التعاون الفعال والمنسق بشكل جيد مع صندوق النقد الدولي هو واحد من العناصر الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار المالي لأوكرانيا في مواجهة عدم اليقين. وتواصل أوكرانيا العمل بشكل مثمر حول تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها بشكل مشترك".

وتتوقع كييف دفعات إضافية، بقيمة حوالي 4ر5 مليار يورو كجزء من الاتفاقيات المبرمة في عام 2023. ويشكل برنامج الصندوق جزءا من حزمة دعم دولية تبلغ قيمتها أكثر بقليل من 142 مليار يورو للسنوات من عام 2023 إلى عام 2027.

وقال البنك المركزي الأوكراني في بيانه إن المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد في البلاد "مازالت مرتفعة بشكل استثنائي" وبدون مساعدات أجنبية، فإن عجز الميزانية في أوكرانيا سيبلغ 6ر19% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتعتبر قيمة 3% هي الحد الأدنى للاستقرار المالي.