عشرات الآلاف من الأشخاص ينضمون إلى الطلاب المحتجين في صربيا في مظاهرة ضد الظلم والفساد

انضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الطلاب المحتجين في صربيا في مظاهرة اليوم السبت ضد الظلم والفساد المزعومين، ورفع العديد منهم شعار "نحن نستحق الأفضل".

وينظم طلاب الجامعات في الدولة الواقعة في البلقان، والتي تحكمها حكومة شعبوية منذ أكثر من عقد من الزمان، احتجاجات على مستوى البلاد منذ حادث انهيار سقف محطة القطار المميت في نوفمبر، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا والذي يلقي المنتقدون باللوم فيه على الفساد الحكومي.

وتجتذب الاحتجاجات شبه اليومية بانتظام عشرات الآلاف من الأشخاص، وهزت قبضة الرئيس ألكسندر فوسيتش القوية على السلطة.

ووصف فوسيتش الاحتجاجات بأنها محاولة غربية للإطاحة به من السلطة.



