موسكو تصف زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض بالفشل الذريع

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تهكمت الحكومة الروسية، اليوم السبت، على الاجتماع المضطرب الذي أجراه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار أنه "فشل سياسي ودبلوماسي ذريع لنظام كييف".

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، زيلينسكي بالتصرف بأسلوب "وقح بصورة سافرة" مع ترامب خلال حوارهما العلني المحتدم أمس الجمعة.

وقالت زاخاروفا في بيان: "لقد أكد زيلينسكي أنه يمثل أخطر تهديد على المجتمع الدولي". وذكرت أن الرئيس الأوكراني يسعى لإطالة أمد الحرب كي يتشبث بالسلطة.

وجددت زاخاروفا أن هدفي الحرب التي تشنها موسكو هما نزع سلاح أوكرانيا و "تطهيرها من النازية". واستدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصور النازي وخطاب الحرب العالمية الثانية مرارا لتبرير غزو أوكرانيا، رغم التناقض الملحوظ المتمثل في أن زيلينسكي يهودي.

ودفعت بأن السلام المستدام ليس ممكنا إلا إذا تمت مواجهة الأسباب الجذرية للحرب، وألقى باللائمة على توسع حلف شمال الأطلسي الناتو شرقا والقمع المزعوم للثقافة الروسية في أوكرانيا.