أثار اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام الفرنسية، حيث تباينت التغطيات بين انتقاد لاذع للطريقة التي تعامل بها ترامب مع زيلينسكي، وتحليل لمآلات هذه المواجهة على مستقبل النزاع الأوكراني-الروسي.

وركزت الصحف الفرنسية على مشاعر الغضب والإحباط في أوكرانيا بعد اللقاء، وعلى ما وصفته بالإهانة التي تعرض لها زيلينسكي، بالإضافة إلى الأبعاد الاستراتيجية لقرارات ترامب في هذا السياق.

وتحت عنوان "في أوكرانيا، الغضب والقلق بعد "إهانة" زيلينسكي في البيت الأبيض"، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن تصريحات ترامب حول أوكرانيا وزيلينسكي أثارت موجة من الغضب والخوف داخل البلاد التي تخوض حربًا ضد روسيا.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية شهدت تفاعلًا كثيفًا مع الحدث، حيث انتشرت مشاعر الإحباط بين المواطنين، سواء في الجبهة أو بين المدنيين، خصوصًا في ظل القصف الروسي المكثف الذي تزامن مع اللقاء.

وأوضحت "لوموند" أن الأوكرانيين كانوا يأملون أن يشهد الاجتماع انفراجة في العلاقات بين ترامب وزيلينسكي، لا سيما بعد أن أعلن ترامب في 12 فبراير الماضي عن بدء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، دون إشراك كييف.

وأضافت: "غير أن اللقاء انتهى بإحباط كبير، حيث بدا أن زيلينسكي لم يحقق أي مكاسب ملموسة، بل على العكس، وُضع في موقف حرج سياسيًا ودبلوماسيًا".



-لماذا ضحَّى ترامب بزيلينسكي على مذبح "السلام"؟

وتحت عنوان "لماذا ضحَّى ترامب بزيلينسكي على مذبح السلام؟"، تناولت صحيفة لوجورنال دو ديمانش تحليلًا للكاتب سيباستيان بوسوا، الذي وصف اللقاء بأنه "تصفية حسابات" تاريخية بين ترامب وزيلينسكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب فرض على زيلينسكي رؤيته الخاصة لوقف إطلاق النار مع روسيا، دون أن يعبأ بموقف أوكرانيا أو مصالحها، ورأت الصحيفة أن هذه المواجهة كانت تتويجًا لعلاقة متوترة بين الرجلين، حيث يعتبر ترامب أن زيلينسكي "غير ممتن" للدعم الأمريكي، بينما يحاول الأخير الحفاظ على موقف قوي أمام روسيا.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن ترامب كان واضحًا في موقفه: "إما أن توقّعوا الاتفاق أو ننهي الدعم"، وهو تهديد يعكس توجهاته السياسية القائمة على التعامل مع الأزمات الدولية وفق منطق "الصفقات".

-خلف كواليس مواجهة ترامب وزيلينسكي: كيف قرر البيت الأبيض طرد الرئيس الأوكراني؟

أما مجلة باري ماتش، فقد كشفت تفاصيل كواليس الاجتماع الدرامي بين الرئيسين، مشيرةً إلى أن النقاش بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض تحول إلى "مبارزة كلامية حادة".

وذكرت المجلة أن الرئيس الأمريكي اجتمع بعد ذلك مع مستشاريه الرئيسيين، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، حيث خلص إلى أن "زيلينسكي غير قادر على التفاوض".

وعلى إثر ذلك، أمر ترامب مستشاريه بإبلاغ الرئيس الأوكراني بضرورة مغادرة البيت الأبيض، وهو القرار الذي فاجأ الدبلوماسيين الأوكرانيين وأثار احتجاجهم.