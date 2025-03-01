مخاوف أمنية تستدعى غلق طريق رئيسي في تعز اليمنية

أفاد مصدر حكومي يمني، اليوم السبت، بفشل فتح طريق رئيسي حيوي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد على مدار الساعة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن السلطات المحلية الحكومية فضلت عدم فتح طريق تعز - الحوبان خلال ساعات الليل لمخاوف أمنية من استغلال الحوثيين المنفذ لأغراض عسكرية.

وقبل أيام اتهمت القوات الحكومية مسلحي جماعة الحوثي بتفجير عبوة ناسفة بمحاذاة هذا الطريق الحيوي، دون سقوط ضحايا.

وكان القائم بأعمال محافظ تعز التابع للحوثيين أحمد أمين المساوى أعلن في 19 فبراير الماضي عن مبادرة لفتح طريق الحوبان - تعز على مدار 24 ساعة يوميا خلال شهر رمضان المبارك، داعيا الطرف الحكومي إلى المبادرة بالمثل.

وفي يونيو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي إعادة فتح هذا الطريق خلال ساعات النهار فقط، وهو مخصص لنقل الركاب، مستثنيا نقل البضائع.

ويعد هذا الطريق أهم الطرقات الرابطة بين مناطق سيطرة الحوثيين والأخرى الواقعة تحت نفوذ الحكومة في مدينة تعز، ومنه ينطلق المسافرون إلى عدة محافظات بينها صنعاء.

وما تزال منافذ أخرى مغلقة من قبل الحوثيين الذين فرضوا الحصار على مدينة تعز منذ عام 2015، ما تسبب في خلق أعباء إنسانية وصحية على معظم المواطنين.

وتتقاسم كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على المساحات الجغرافية في تعز، التي تعد أكبر محافظة من حيث السكان في اليمن، الذي يشهد حربا منذ نحو 10 سنوات.