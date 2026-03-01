إيران: الضربات الأمريكية-الإسرائيلية جريمة حرب وعدوان بلا أساس قانوني

نددت إيران بالضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ووصفتها بأنها "عدوان متعمد وغير مبرر" يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفى كلمته أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم /السبت/، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "النظام الأميركي، بالتنسيق المشترك مع النظام الإسرائيلي، بادر صباح اليوم بعدوان مخطط له سلفًا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة".

واتهم إيرواني الطرفين بتعمد استهداف مناطق مأهولة بالسكان في عدة مدن كبرى، مؤكدًا أن ما جرى "ليس مجرد عمل عدواني، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف أنه "وفقًا لنمط مؤسف ومتكرر"، حاولت الولايات المتحدة تشويه الحقائق والاعتماد على معلومات مضللة لتبرير ما وصفه بـ"العدوان الصارخ".

ووصف المبررات المطروحة بأنها “غير قانونية وتفتقر كليًا إلى أي أساس قانوني”، مشددًا على أنها لا تستند إلى قواعد القانون الدولي.

وقال إن التذرع بـ"الضربة الاستباقية" أو الادعاء بوجود تهديد وشيك، أو غيرها من المزاعم السياسية غير المثبتة، هي ادعاءات لا أساس لها قانونيًا أو أخلاقيًا أو سياسيًا.

كما رفض السفير الإيراني بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن ممثلي فرنسا والمملكة المتحدة ودول غربية أخرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنه برنامج سلمي ولا ينتهك الالتزامات الدولية.