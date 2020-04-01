مسؤول أمريكي يؤكد دعم بلاده الحكومة الانتقالية في السودان

أشاد تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، مجددا دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، إن السفيرة أميرة عبدالله عقارب، القائم بالأعمال المكلف بسفارة السودان بواشنطن، التقت مع تيبور ناجي، والمبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، بحضور السفير محمد عبدالله التوم، مدير عام الإدارة الأوروبية والأمريكية في الخارجية السودانية.

وقدم مساعد وزير الخارجية الأمريكي تعازيه للحكومة والشعب السوداني في وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر.

من جانبها، عبرت القائم بالأعمال المكلف عن تضامن السودان الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة جائحة كورونا.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها، كما تناول أهمية الإسراع بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يتسنى له التعامل مع المؤسسات المالية والدولية.