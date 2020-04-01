الحاخامية الكبرى بإسرائيل تعارض اللقاءات المصورة عبر الإنترنت في عيد الفصح اليهودي

أعلنت الحاخامية الكبرى في إسرائيل اعتراضها على استخدام اللقاءات المصورة عبر الإنترنت "فيديو كونفرنس" خلال عيد الفصح اليهودي ردا على قرار أصدرته مجموعة أخرى من الحاخامات بالسماح باستخدام برنامج "زوم".

وجاء في بيان لمتحدث باسم الحاخامية اليوم الأربعاء: "الوحدة مؤلمة، ويجب إيجاد حل لها".

واقترح البيان إجراء لقاءات مصورة عبر الإنترنت قبل بداية العطلة، غير أنه ليس من المحتمل انتهاك قواعد السبت اليهودي التي يمكن مخالفتها فقط في حال إنقاذ حياة الإنسان.

وأوائل الأسبوع الجاري، كانت جماعة حاخامية أخرى قد سمحت باستخدام تطبيق "زوم" حتى يتسن للأشخاص الاحتفال بعيد الفصح اليهودي معا ولو افتراضيا، نظرا لأن التجمعات الفعلية ممنوعة حاليا، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الديانة اليهودية، من الممنوع إضاءة المصابيح الكهربائية أو إطفائها خلال السبت اليهودي وكذلك خلال العطلات.

وأشارت الحاخامية الكبرى أيضا إلى قواعد وزارة الصحة التي تنص على أنه لا يمكن لأكثر من عشرة أشخاص الصلاة في مجموعة في مكان عام.

وجاء في البيان: "يجب على كل شخص أن يصلي بمفرده في المنزل".

ويبدأ عيد الفصح اليهودي الأربعاء المقبل. ويحتفي بخروج الإسرائيليين الجماعي من مصر والحرية من العبودية.

وفي حين أن التجمعات الأسرية الكبيرة تقام تقليديا في مساء عيد الفصح اليهودي، شددت وزارة الصحة أنه في ضوء تفشي فيروس كورونا، يجب على الاحتفال مع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى فحسب.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون الكثير من الأفراد بمفردهم خلال العطلة بما في ذلك الكثير من كبار السن.

وأصيب أكثر من 5500 شخص بالفيروس في إسرائيل إضافة إلى أكثر من عشرين حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة.