إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش إلى داخل البلاد عبر ميناء بورسعيد

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أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وصول حاوية تفاح على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشحونة إلى البلاد بمعرفة شخصين –لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام،تم تشكيل لجنة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 13 مليون و88 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لتحديد وضبط المتهمين.