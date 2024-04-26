ميسي يحيي ذكرى مدرب برشلونة الراحل

تذكر قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، تيتو فيلانوفا، الذي كان مدربه في برشلونة، والذي وافته المنية قبل 10 سنوات.

وكتب نجم إنتر ميامي، على حسابه بموقع إنستجرام "10 سنوات مرت بالفعل، نحن لا ننساك يا تيتو".

وعبر ميسي بهذه العبارة المقتضبة والصادقة، عن مشاعر الحب للمدرب الراحل، مع صورة يظهر فيها الثنائي في إحدى الحصص التدريبية بالنادي الكتالوني.

وكانت العلاقة بينهما وطيدة للغاية، وقد قيل في أكثر من مناسبة أن تيتو قبل وفاته بفترة وجيزة، كان السبب في عدم رحيل ميسي عن الفريق الكتالوني في نهاية موسم 2013-2014.

وتوفي فرانشيسك "تيتو" فيلانوفا في 25 أبريل 2014، عن عمر ناهز 45 عاما، بعد تشخيص إصابته بسرطان في الغدة النكفية في نوفمبر 2011.

وارتبط اسمه بنادي برشلونة منذ انضمامه إلى البلوجرانا في سن 14 عاما، حيث التقى بيب جوارديولا الذي قاد معه أفضل فريق لبرشلونة على الإطلاق.

حتى أن تيتو لعب في الفريق الاحتياطي، لكن كان عليه أن يبحث عن مستقبله الاحترافي كلاعب كرة قدم بعيدا عن ظل الكامب نو، لذلك لعب لصالح فيجيريس وسيلتا دي فيجو وباداخوز ومايوركا ولييدا وإلتشي وجرامينيت.

وفي عام 2002، اعتزل كرة القدم بسبب مشكلات في الركبة وبدأ مسيرته كمدرب.

وفي 2003، درب فريق الناشئين في برشلونة، ثم بدأ العمل مع فرق مختلفة إلى أن تعاون مع جوارديولا في موسم 2007-2008.

وفي فريق جوارديولا، الذي كان مساعدا له، عاش فيلانوفا أفضل لحظات حياته الرياضية، إذ فازا معا بكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفي وقت لاحق، في 27 أبريل 2012، واجه تحدي تولي مسئولية الفريق الأول، بعد رحيل بيب جوارديولا.

وفي ديسمبر من ذلك العام، أعلن عن انتكاسة إصابته بسرطان الغدة النكفية، وعلى الرغم من ذلك، أكمل برشلونة تحت قيادته، أفضل نصف أول من الموسم في تاريخ الدوري الإسباني (18 فوزا وتعادل وحيد) وفاز بالبطولة محطما الرقم القياسي في عدد النقاط.

وفي نهاية موسم 2012-2013، وبالاتفاق مع النادي، قرر إنهاء مسيرته التدريبية، وودع الفريق برسالة علنية في 20 يوليو 2013.