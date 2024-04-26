البنتاجون: بدء بناء الميناء المؤقت في قطاع غزة

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قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن الجيش الأمريكي بدأ المساعدة في بناء ميناء مؤقت قبالة ساحل قطاع غزة لإيصال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلي القطاع.

وأبلغ رايدر الصحفيين بأن السفن الأمريكية تشارك في الأمر، مضيفا "أعتقد أن هناك الآن مؤشرات واقعية" بأن الميناء سيكون جاهزا "في أوائل مايو."

وأضاف رايدر أنه من ناحية أخرى، يتواصل العمل مع المجتمع الدولي لإيصال إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر طرق أخرى.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في بداية مارس أن الجيش الأمريكي يعتزم المساعدة في إنشاء ميناء مؤقت لنقل المواد الغذائية والماء والدواء إلى منطقة الحرب في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.