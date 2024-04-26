 البنتاجون: بدء بناء الميناء المؤقت في قطاع غزة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البنتاجون: بدء بناء الميناء المؤقت في قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 8:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 8:05 ص

قال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر إن الجيش الأمريكي بدأ المساعدة في بناء ميناء مؤقت قبالة ساحل قطاع غزة لإيصال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلي القطاع.  

وأبلغ رايدر الصحفيين بأن السفن الأمريكية تشارك في الأمر، مضيفا "أعتقد أن هناك الآن مؤشرات واقعية" بأن الميناء سيكون جاهزا "في أوائل مايو."

وأضاف رايدر أنه من ناحية أخرى، يتواصل العمل مع المجتمع الدولي لإيصال إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة عبر طرق أخرى.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في بداية مارس أن الجيش الأمريكي يعتزم المساعدة في إنشاء ميناء مؤقت لنقل المواد الغذائية والماء والدواء إلى منطقة الحرب في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك