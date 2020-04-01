سنغافورة تسجل أعلى زيادة يومية في حالات كورونا والإجمالي ألف حالة

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، مساء اليوم الأربعاء، 74 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، وتمثل الحالات الجديدة أكبر زيادة خلال يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد الآن 1000 حالة، ووصفت الوزارة 54 حالة من بين الحالات الجديدة التي جرى تشخيصها بأنها "محلية".

وتأتي عودة ظهور الحالات بين أشخاص لم يسافروا إلى الخارج قريبا خلافا لمسار الحالات "القادمة من الخارج"، ومعظمها لمواطنين من سنغافورة عائدين إلى وطنهم.

وقال وزير التنمية الوطنية لورانس وونج: "يجب أن ينصب تركيزنا الآن على الحالات التي أصيبت بالعدوى داخل البلاد، خاصة الحالات التي ما زال يتم اكتشافها".