كوريا الجنوبية تسمح لنصف ناخبيها في الخارج بالتصويت في الانتخابات العامة وسط تفشي كورونا

أتاحت كوريا الجنوبية التصويت في انتخاباتها العامة لمدة ستة أيام بمراكز التصويت في خارج البلاد اليوم الأربعاء، مع السماح لنصف الناخبين تقريبا في الخارج بالإدلاء بأصواتهم بسبب القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا.

وهناك 172 ألف ناخب في الخارج يحق لهم الاقتراع، لكن لن يتم السماح إلا لنحو 53% منهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقررةفي الداخل يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وأضافت الوكالة أن اللجنة الوطنية للانتخابات علقت العملية الانتخابية في 40 دولة وسط تفشي كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 165 حالة.

كما سجلت كوريا الجنوبية 101 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية لتبلغ حصيلة الإصابات 9887 ، حسب يونهاب.

وأشارت الوكالة إلى أنه بدءا من اليوم الأربعاء سيخضع جميع القادمين إلى كوريا الجنوبية لعزل ذاتي لمدة أسبوعين ضمن إجراءات الدولة الرامية للحد من تفشي الفيروس عبر الوافدين من الخارج.

وأضافت أن هؤلاء الذين ليس لهم مكان إقامة سيدفعون حوالي 100 ألف وون (82 دولارا أمريكيا) في اليوم الواحد مقابل استخدام المنشآت العامة.

كما سيتعين على الأشخاص الخاضعين للعزل تنزيل تطبيق على هواتفهم المحمولة يسمح للسلطات بمتابعتهم والتأكد من أنهم يتبعون الإجراءات.