ميركل تجري مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بشأن مكافحة كورونا

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء مشاورات مجددا مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة جائحة كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يُجرى تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا خلال المشاورات، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت في 22 مارس الماضي على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى الخامس من أبريل الجاري على الأقل. ومن المتوقع أن يُجرى تمديد هذه الإجراءات.

وكان الكثير من الولايات الألمانية قرر سريان إجراءات تقييد الاختلاط الاجتماعي حتى 20 أبريل الجاري، حيث تنتهي العطلة المدرسية لعيد القيامة.

وكان رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، أعلن مطلع هذا الأسبوع أن التطورات التي تشهدها أعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا لا تدفع الحكومة الألمانية إلى دراسة إلغاء إجراءات تقييد الحياة العامة.

ومن المقرر أن تجري ميركل مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات وكذلك مجلس رئاسة الوزراء اليوم عبر مؤتمر هاتفي من منزلها في برلين، حيث تخضع نفسها لعزل منزلي منذ 22 آذار/مارس الماضي بعدما خالطت طيبيا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد. وفي أول أمس الاثنين، أثبت ثالث تحليل خضعت له المستشارة على خلوها من الفيروس.

وحتى عقب ظهر أمس الثلاثاء، تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد في ألمانيا 65 ألف حالة، وسجلت البلاد 664 حالة وفاة جراء الفيروس.