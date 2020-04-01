أمير الكويت يدعو المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الصحية والبقاء بالمنازل

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جميع المواطنين والمقيمين في البلاد، إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة الكويتية، وبالبقاء بالمنازل وعدم التجمع، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في قصر السيف، للاطلاع على آخر مستجدات عمل الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وقال رئيس الوزراء الكويتي - في تصريح صحفي - إن أمير الكويت أكد حرصه على عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، وتوفير كل الاحتياجات لمن يقيم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين، في سبل المعيشة، كما اطلع على الوثيقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت متأخر الليلة الماضية.

وأضاف أن أطلع أمير الكويت أكد أكثر من مرة - خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم - أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة فيما يتعلق في التشريعات المطلوبة لاستكمال كل الإجراءات؛ لتسهيل تطبيق كل ما يتعلق بخطة الطوارئ، والالتزام بتعديل القوانين التي تسهل من الإجراءات لمواجهة المستجدات في هذه الأزمة الصحية.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، تبرع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بخمسة ملايين دينار كويتي، لصالح دعم صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك نيابة عن أسرة الصباح.