القضاء التونسي يوجه تهمة القتل الخطأ لـ3 مسؤولين في وفاة 14 رضيعا عام 2019

وجه القضاء التونسي تهمة القتل غير العمد إلى 3 من المسؤولين في مستشفى للأطفال بالعاصمة في ختام التحقيق المرتبط بكارثة وفاة 14 رضيعا قبل عامين، وفق ما أفاد به متحدث قضائي.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس الابتدائية محسن الدالي لـ(د.ب.أ)، إن قاضي التحقيق قرر توجيه تهمة القتل عن غير قصد إلى مديرة مركز التوليد وطب الرضيع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة بنفس المركز.

وسيحال المتهمون إلى جلسات المحاكمة.

وكان مستشفى الرابطة بالعاصمة شهد في مارس 2019 وفاة 14 رضيعا في خلال أسبوع في كارثة هزت الرأي العام في تونس، بسبب تعفن جرثومي في أكياس المستحضر الغذائي، وفق ما خلص إليه تحقيق قامت به لجنة طبية.

ويمكن أن تصل عقوبة التهمة بسبب الإهمال والتقصير إلى السجن لسنتين مع غرامة مالية يصل أقصاها إلى 720 دينار تونسي (حوالي 259 دولار أمريكي).

وقال الدالي لـ(د.ب.أ) إن المتضررين وعددهم 16 من أهالي الرضع يحق لهم الطعن ضد قرار قاضي التحقيق.

وتسببت الكارثة في استقالة وزير الصحة السابق عبد الرؤوف الشريف وثلاثة من المديرين بوزارة الصحة.