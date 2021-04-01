 رئيس الحكومة الليبية: مستقبل البلاد مرتبط بالمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة الليبية: مستقبل البلاد مرتبط بالمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:51 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 12:51 م

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الديبية، أن مستقبل البلاد وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة.

وقال الدبيبة، في تغريدة له على "تويتر"، أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، إن إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية أمس الاربعاء تمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار.

يذكر أن مدينة الزاوية الليبية شهدت أمس الاربعاء مراسم إطلاق 120 عنصرًا من الكتيبة «107 مشاة» في احتفالية حضرها نائبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي "عبدالله اللافي" و"موسى الكوني" ورئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري"، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء من مجلس النواب وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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