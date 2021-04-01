 اليابان تجري مناورات عسكرية مع أمريكا وفرنسا في مايو المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تجري مناورات عسكرية مع أمريكا وفرنسا في مايو المقبل

القوات اليابانية
القوات اليابانية
أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 1 أبريل 2021 - 5:43 م
تعتزم اليابان إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وفرنسا في قاعدة عسكرية في جنوب غرب اليابان في شهر مايو المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، لم تكشف عن هويتها، القول إن المناورات واسعة النطاق ستشارك فيها القوات البرية للدول الثلاث، وستشمل عمليات مشتركة في نقل القوات باستخدام المروحيات، فضلا عن إجراء محاكاة للدفاع عن الجزر النائية باستخدام وحدات قتالية محمولة جوا، وذلك في مناطق التدريب العسكرية المخصصة في مقاطعتي ميازاكي وكاجوشيما.

وأشارت إلى أن المناورات العسكرية المخطط لها هي جزء من جهود اليابان الرامية لتوسيع دائرة حلفاء البلاد بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بهدف مواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

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