الجيش اليمني يحرر مناطق واسعة غربي تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء، تحرير عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة وقطع خطوط الإمداد لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة، غربي مدينة تعز.

وأكد نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العقيد عبد الباسط البحر، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش تخوض معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي، في أكثر من جبهة بمحافظة تعز، وسط تقدم ثابت للجيش وانهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، قائلًا إن وحدات من قوات الجيش تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من التباب والمرتفعات الحاكمة وقطع خطوط الإمداد للميليشيا في الجبهة الغربية بمديرية مقبنة.

وأوضح البحر، أن من أبرز هذه المواقع تلة المطاحن وسلسلة من التلال الصغيرة المجاورة باتجاه جبل العرف وباتجاه البرح، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تحرير يقدر بأكثر من 4 كلم، وتضاف إلى ما تم تحريره خلال الأيام الماضية ضمن العملية العسكرية التي انطلقت لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية الإرهابية على مدينة تعز منذ أكثر من 5 سنوات.

ولفت إلى أن هناك خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية التي تعيش حالة من الانهيارات الكبيرة وحالات الفرار، مؤكدًا أن العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح إلى جانب تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية.

وأضاف أن محافظة تعز على موعد مع التحرير والتطهير الكامل من ميليشيات الحوثي الإرهابية وكسر الحصار الذي تفرضه على المدينة وفتح المعابر وجميع المنافذ المؤدية من وإلى تعز، ووضع حدا لجرائمها اليومية ضد المدنيين.