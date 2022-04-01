محافظ مطروح يشارك في احتفالية يوم اليتيم بحديقة العوام

شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، احتفالية يوم اليتيم بحديقة العوام بمرسي مطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية ومؤسسة "حياة كريمة" بمطروح.

وتضمن الاحتفال بيوم اليتيم، والذي شارك فيه الأطفال الأيتام من الجمعيات الاجتماعية، ودار رعاية الأيتام بالكيلو ٧ ، والأيتام من مركز رعاية "قادرون باختلاف" بمديرية الشباب والرياضة، تقديم فقرات فنية وغنائية، وفقرة التنورة والدورة الشقية وسط فرحة كبيرة من الأطفال.

كما تم توزيع هدايا وألعاب ومبالغ مالية بمناسبة شهر رمضان على الأطفال.