مكافآت ضخمة للاعبي الزمالك بعد التتويج بلقب دوري اليد

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مضاعفة المكافأة المخصصة لفريق كرة اليد بعد تتويجه بلقب الدوري.

وتُوج الزمالك بلقب دوري اليد للمرة الرابعة على التوالي والـ 19 في التاريخ بعد الفوز على الغريم التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 29-22 أمس الخميس.

ويأتي قرار إدارة الزمالك بعد الأداء المشرف للاعبين طوال مجريات البطولة، وخصوصًا في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي.

وكان مرتضى منصور قد هنأ فريق كرة اليد بالزمالك بمناسبة حصده لقب الدوري للموسم الحالي 2021-2022 عقب تغلبه على الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى.

وأثنى منصور على الأداء الرجولي للاعبين وكافة عناصر الجهاز الفني والإداري والطبي أمام النادي الأهلي لتحقيق اللقب على حساب النادي الأهلي.

كما هنأ مرتضى منصور جماهير نادي الزمالك في مصر وكافة أنحاء الوطن العربي مجدداً العهد بحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.