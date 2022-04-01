قالت الفنانة ريهام حجاج، إنّ مسلسلها الجديد الذي تنافس به في سباق مسلسلات رمضان 2022 قريب من العائلة المصرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة: «كل بيت هيلاقي شخصية من شخصيات المسلسل موجودة عنده، المسلسل قريب من الناس».

وتابعت: «أيمن سلامة مؤلف متميز للغاية، وأتعاون معه للمرة الثانية.. القصة رائعة، وأتعاون للمرة الأولى مع سامح عبدالعزيز مخرج المسلسل.. الكواليس كانت رائعة، وكل ذلك تحت قيادة المنتج جمال العدل».

وأعربت الفنانة، عن سعادتها الغامرة بعودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد، إلى الساحة الفنية، قائلة: «الناس نفسها تشوفه، وإن شاء الله هيكسر الدنيا».

وتدور أحداث مسلسل «يوتيرن» حول ضابطة ملاحة بحرية تؤدي دورها ريهام حجاج، تتخلى عن عملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها، الذي يحاول السيطرة على حياتها ويجعلها تقطع علاقتها بالمقربين منها بسبب غيرته عليها، لكن يقع حادث سير يغير مجرى الأحداث.