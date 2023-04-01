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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، إيران اليوم السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 30 كيلومترا عن جنوب شرقي مدينة مهر الإيرانية.
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.