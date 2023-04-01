قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعتزم تسليم نفسه إلى سلطات إنفاذ القانون، يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهة الاتهامات الجنائية في قضية دفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها عن علاقة غير مشروعة بينهما، ذاكرة أن حملته نشرت جدولا زمنيا للعملية.

وقالت الحملة إن ترامب يعتزم مغادرة منزله الخاص في مارالاجو بولاية فلوريدا، ظهر الاثنين المقبل، وركوب طائرته الخاصة إلى نيويورك، ليقضي الليلة في بنتهاوس ببرج ترامب ثم يتوجه إلى قاعة المحكمة في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء المقبل".

ونقلت "بوليتيكو" عن مسئول أمني أمريكي القول إنه من المتوقع أن يتم توجيه الاتهام إلى ترامب حوالي الساعة 2:15 ظهرا.

بدوره، قال مصدر أمني آخر، إن الشرطة في مانهاتن استعدت لأية اضطرابات محتملة عند وصول ترامب، ذاكرا أن المسئولين يناقشون إغلاق الشوارع حول قاعة المحكمة وإزالة جميع السيارات.

وأوضح المصدر أن نحو 40 سيارة تابعة لجهات صحفية متوقفة أمام المحكمة منذ الأسبوع الماضي ستجعل من الصعب تأمين المنطقة، مضيفا أن الرئيس السابق يعتزم الوصول في موكب.

ويرى خبراء سياسيون أن تلك القضية لا تقوض مسار حملة ترامب الانتخابية كثيرا، حيث يمكنه إدارة الحملة من السجن، لكنها تضع مستقبل ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري على المحك، وتنذر بأزمة دستورية في حالة فوزه بالانتخابات وإدانته رسميا.

وكان أشهر مرشح رئاسي أمريكي أدار حملة من السجن هو الاشتراكي يوجين دبس، الذي أدين بتهمة مناهضة مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.