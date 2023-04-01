يبذل رجال البحث الجنائي بمركز مطاي بالمنيا، جهودا مكثفة؛ لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل وابنتها داخل خزان صرف صحي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن العثور على جثة ربة منزل وابنتها طفلة عمرها 4 سنوات، داخل خزان صرف منزلي، بإحدى القرى التي تقع في غرب المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، حيث تم انتشال جثتين الأولى لربة منزل تدعى "ن.ك" 33 عاما، والثانية لابنتها طفلة عمرها 4 سنوات تدعى "س.ر"، تقيمان في إحدى القرى في غرب مركز مطاي، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وتواصل جهات التحقيق إجراء التحريات لمعرفة تفاصيل الواقعة، حيث جرى إلقاء القبض زوج ربة المنزل ووالد الطفلة ويدعي "ر.م" 41 عاما، حيث تشير التحريات المبدئية إلى تورطه في الحادث.