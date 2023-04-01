 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس

د ب أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 9:22 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 9:22 ص
ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى من 10 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي، مع تبني الدولة لفكرة أن الفيروس أصبح متوطنا وبذلها جهودا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 10آلاف و523 إصابة جديدة بكوفيد-9، من بينها 12 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و829 ألفا و827 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و270 وفاة.

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 142مريضا، مقارنة بـ139 مريضا في اليوم السابق.

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