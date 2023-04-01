ارتفاع استهلاك الصين من الغاز الطبيعي خلال أول شهرين من 2023

ارتفع استهلاك الصين من الغاز الطبيعي، بشكل مطرد على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2023، وسط جهود لتحقيق تنمية خضراء، حسبما أظهرت بيانات أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت، عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قولها إن استهلاك الغاز الطبيعي استقر عند 59ر63 مليار متر مكعب في شهري يناير وفبراير، بزيادة بنسبة 1ر0% على أساس سنوي.



في غضون ذلك، تم استهلاك 05ر51 مليار طن من النفط المكرر خلال نفس الفترة، بتراجع بنسبة 2ر2% على أساس سنوي.



وتروج الصين للاستخدام الفعال والواسع النطاق للغاز الطبيعي في قطاعات تشمل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي ووسائل النقل.